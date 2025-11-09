Universitarios vuelven al paro

El Plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realizado la semana pasada resolvió convocar un paro docente por 72 horas los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Según detalló el gremio, la protesta se enmarca en una serie de reclamos por el deterioro de los salarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que garantiza un mayor presupuesto para las universidades nacionales y sus áreas de ciencia y tecnología.

“Seguimos en lucha por la recuperación de nuestro salario”, expresaron las autoridades gremiales en el comunicado con el que dieron a conocer la fuerte medida de fuerza que se llevará a cabo la semana entrante.

Por su parte, la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) informó que adhiere al paro, por lo que la medida de fuerza impactará en la UNLP.