Caso Libra: Karina diserta a su citación

Manuel Adorni confirmó en conferencia de prensa que Karina Milei acompañará al Presidente a Estados Unidos, donde la semana que viene participará de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Por ende, le será imposible asistir a la cita de la comisión investigadora del caso $Libra en Diputados el próximo 23 de septiembre.

En este camino, el vocero afirmó desconocer si la secretaria presidencial asistirá el 30 de septiembre, la fecha alternativa que propusieron los legisladores. Sin embargo, dijo que “todos los funcionarios cumplirán con los requerimientos legales y normativos”.