Creció la demanda de empleo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el informe sobre el mercado laboral del segundo trimestre del 2025. Si bien el desempleo permaneció estable, creció considerablemente la cantidad de ocupados demandantes de empleo.

Según el estudio, la desocupación fue del 7,6%. Se trata de una baja frente al 7,9% registrado en el primer trimestre del 2025, y el mismo número que el mismo periodo del año pasado. A su vez, esta cifra representa 1,1 millones de personas, de las cuales el 28,2% lleva más de un año en busca de empleo.

Por otra parte, la cantidad de ocupados demandantes de otro empleo escaló del 16,1% en el primer trimestre de este año al 17,1% en el segundo trimestre. Asimismo, la subocupación (no más de 35 horas semanales) ascendió de 10% a 11,6%.

Otra de las cifras alarmantes, contrario al discurso beneficioso sobre la desregulación del mercado laboral que sostiene Milei, fue el crecimiento del trabajo informal: del 42% en la primera parte del 2025 al 43,3%.

La economía estancada

Por otra parte, el Istituto afirmó que el Producto Bruto Interno creció 6,3% en el segundo trimestre del 2025, respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, hubo un comportamiento muy heterogéneo entre las distintas actividades: mientras hubo sectores como la intermediación financiera (26,7%), hoteles y restaurantes (17,0%) y construcción que crecieron arriba del 10%, la pesca se contrajo 42,2%.

Además, la actividad económica cayó 0,1% frente al primer trimestre de este año.