Causa YPF: Burford acusa a Argentina de desacato

El conflicto judicial por la nacionalización de YPF suma un nuevo capítulo. El próximo 15 de enero, el fondo Burford, beneficiario del fallo de 16.100 millones de dólares, presentará un escrito ante la jueza Loretta Preska solicitando que se declare al Estado argentino en desacato y se le apliquen sanciones económicas.

La acusación se basa en el supuesto incumplimiento de una orden que exige la entrega de mensajes de WhatsApp y otras plataformas de funcionarios vinculados al proceso. Según especialistas, la mayoría de los involucrados ya cumplió con la obligación, pero al 12 de enero aún restaban seis que no habían entregado la información requerida.

Argentina, por su parte, prepara su defensa. El 19 de febrero presentará un escrito en el que argumentará que no existe incumplimiento, y que se está colaborando con la justicia. La Procuración del Tesoro sostiene que el país cumple plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes.

Voceros oficiales remarcan que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y que se trabaja para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados.

El caso refleja la tensión entre las exigencias de la Justicia estadounidense y la estrategia defensiva del Gobierno argentino, que busca evitar nuevas sanciones en un litigio que ya compromete seriamente las finanzas del país.