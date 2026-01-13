La crisis nacional repercute en la temporada en la Costa

Como se espera, la temporada de verano en la Costa bonaerense es levemente mejor que la del año pasado. Sin embargo, sigue muy por debajo de las expectativas y del nivel del 2023.

Al respecto, el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, precisó que la ocupación se sitúa aproximadamente en un 65% en Mar del Plata, el mayor destino turístico de la Costa Atlántica. Esta cifra representa un salto frente al promedio del 50% que se registró durante el mismo periodo del año pasado.

A pesar del incremento en la afluencia de visitantes, Szkrohal advirtió, en diálogo con Radio Rivadavia, que el nivel de consumo es dispar y está fuertemente condicionado por el poder adquisitivo de los distintos segmentos sociales.

En ese sentido, los restaurantes de gama alta operan a capacidad completa, con reservas anticipadas que en algunos casos cubren los próximos 20 días. En contraste, el consumo masivo exhibe una conducta más cautelosa. “Los consumos están cuidados”, remarcó Szkrohal.

En otros rubros, como el comercio local y la actividad teatral, los niveles de movimiento aún se ubican por debajo de lo que se esperaba al inicio de la temporada.

En el mercado de alquileres temporarios de casas y departamentos, la ocupación ronda el 60%, una cifra similar a la del año pasado. El presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Guillermo Rossi, explicó que la mayor demanda se concentra en el centro y macrocentro, especialmente en zonas cercanas a Plaza Colón, con predominio de unidades de uno y dos ambientes.

“Confiamos en que durante la próxima semana y el fin de semana venidero aumente el caudal de gente, como ocurrió históricamente”, sostuvo Rossi, al señalar que la demanda suele intensificarse en la segunda quincena de enero.

El movimiento turístico también se refleja en los accesos a Mar del Plata. Entre el 1 y el 8 de enero se registraron 3.532 servicios de ómnibus en la terminal local, frente a los 3.245 del mismo período de 2025.