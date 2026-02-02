Cayeron las transferencias de Nación a las provincias

Mientras el ministro de Interior, Diego Santilli, se reúne con gobernadores para alcanzar acuerdos y conseguir apoyo para aprobar la reforma laboral en el Congreso, un dato le dificulta la tarea. En enero, los envíos de coparticipación por parte de Nación a las provincias cayeron 6,7% en términos reales respecto al mismo mes del 2025. El dato surge de un informe de la consultora Politikón Chaco, elaborado en base a datos del Ministerio de Economía.

De acuerdo con el estudio, en enero “las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $5,85 billones, presentando así un descenso real del 6,7% interanual; a su vez, frente al mes previo, también mostraron un retroceso, aunque más leve (-0,7% real mensual)”.

La baja de los envíos a los estados subnacionales se da en un escenario de estancamiento de la actividad y del empecinamiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en que se apruebe la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, incluida en la reforma laboral. Según un informe publicado días atrás por diario Hoy, el capítulo fiscal del proyecto oficialista tiene como consecuencia la pérdida de $3,187 billones destinados a las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires sería la más perjudicada, con un recorte de $400 mil millones.