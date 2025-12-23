CGT alertó al Gobierno con judicializar la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo encendió una señal de alerta al advertir que la reforma laboral impulsada por el oficialismo podría terminar judicializada si avanza sin consensos amplios. La decisión del Senado de postergar su tratamiento hasta febrero fue celebrada por la central obrera como un logro, atribuido a la presión sindical y a la falta de votos suficientes para aprobar el proyecto en los términos planteados.

Con este contexto, el integrante del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola, sostuvo que la iniciativa contiene objeciones constitucionales y que, de insistir con su aprobación, el Gobierno “va a tener muchos líos”. Según explicó, la postergación respondió a factores políticos y sociales, entre ellos la movilización de la semana pasada y el diálogo con gobernadores y legisladores de distintos espacios.

Un freno parlamentario que expone debilidad política

Sola remarcó que el intento de avanzar con el proyecto en tiempos acelerados y sin discusión profunda era un error, ya que varios senadores expresaron desacuerdos y dejaron en claro que el Gobierno no contaba con los apoyos necesarios. Desde el Ejecutivo se explicó la postergación del tratamiento en la necesidad de priorizar el Presupuesto 2026, aunque la CGT interpretó ese movimiento como una señal de debilidad parlamentaria.

Crítica económica y advertencia sobre el costo social

El dirigente sindical contextualizó su postura en una lectura crítica de la situación económica. Señaló que en los últimos dos años se produjo el cierre de miles de pymes y la pérdida de empleos formales, vinculando el proceso con políticas que debilitan la industria. Sola sostuvo que modificar las reglas laborales no genera empleo por sí mismo y que el foco debería estar en incentivar la inversión y revisar la estructura tributaria. También alertó sobre el impacto de la apertura indiscriminada de importaciones en sectores como el textil y el cerámico.

De cara a la próxima etapa del debate, el dirigente adelantó que la central obrera intensificará el diálogo con senadores de distintos bloques y advirtió que, si el Gobierno avanza sin consensos, la respuesta sindical se hará sentir en la calle y también en los tribunales.