Choferes de app exigen regular la actividad

La Agrupación Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Acaura) presentó una nota formal en la Cámara de Diputados bonaerense para reclamar un marco regulatorio para el funcionamiento de Cabify, Uber y DiDi. Los trabajadores describieron la situación actual como “precaria” y remarcaron que necesitan reglas claras para operar con seguridad jurídica y condiciones laborales mínimas.

En el texto, los choferes plantearon que cumplen con todos los “requerimientos legales para circular” y detallaron que trabajan con “monotributo, licencia profesional, antecedentes penales, automóviles en condiciones y seguro obligatorio”. Por ese motivo, insistieron en que es necesario avanzar en una legislación provincial que ordene la actividad y que permita a los usuarios contar con más alternativas de movilidad.

“Consideramos necesario y urgente tratar un marco legal regulatorio”, indicaron los trabajadores.

Cabe destacar que en el Concejo Deliberante avanza un proyecto para regular el funcionamiento de las apps de transporte. Se trata de una propuesta presentada por el oficialismo similar a la que hace meses impulsaron el PRO y La Libertad Avanza.

La iniciativa, que conlleva el consenso de la mayoría de los ediles, tomó estado parlamentario la semana pasada y se encamina a su aprobación.

El proyecto establece que las empresas deberán registrarse en el Municipio, además deberán cumplir con la Ley de Contratos de Trabajo y prestar espacios para descanso.