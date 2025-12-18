Comercio sale a la calle y se suma al rechazo de la reforma oficialista

La Federación de Empleados de Comercio se sumó a la convocatoria de la CGT y las dos CTA y llamó a una participación masiva en la marcha contra la reforma laboral.

Su secretario general, Armando Cavalieri, sostuvo que la iniciativa oficial ponía en riesgo “principios esenciales del trabajo digno” y alertó sobre un “quiebre en la paz social” entre trabajadores y empresarios. Señaló que el proyecto avanzaba sobre convenios colectivos, reducía indemnizaciones, ampliaba la jornada sin mejoras salariales y desfinanciaba obras sociales y aportes previsionales. También advirtió que la reforma buscaba bajar costos a través de salarios más bajos y mayor precariedad.

Cavalieri confirmó que encabezará la columna del sector hacia Plaza de Mayo y reiteró que la propuesta oficial representaba un retroceso para millones de trabajadores y una amenaza directa para la estabilidad del entramado laboral.