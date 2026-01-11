Conflicto laboral por las plazas de La Plata

Los agentes de seguridad que prestan servicios en las renovadas plazas céntricas de La Plata, y manejan los autos Tito, denuncian que la compañía para la que trabajan acumula ya 2 meses sin pagarles sus salarios.

Los trabajadores están vinculados a la Cooperativa “El Custodio”, que también aporta personal de seguridad en otros edificios y espacios públicos de la ciudad. Según expresaron, la firma abona apenas unos $3.100 por hora trabajada y acumula ya dos meses de deudas con sus empleados, correspondientes a los sueldos de noviembre y diciembre.

“Solo queremos que nos paguen el sueldo”, indicaron, aunque, al mismo tiempo, señalaron que esta no es la única irregularidad, ya que ninguno de ellos cobra aguinaldo y carecen de otros beneficios laborales básicos. Las quejas también incluyen las extensas jornadas laborales, que en algunos casos superan las 15 horas, los relevos fuera de horario y las precarias condiciones de trabajo.

Desde el Municipio niegan que exista el atraso en el pago de sueldos.

Cabe destacar que la Cooperativa “El Custodio” firmó con la Municipalidad un contrato de $1.800 millones al año para cubrir 150 puestos de seguridad privada en diferentes lugares.