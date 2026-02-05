Continúa la ola de despidos en fábricas de la Provincia

La crisis laboral que atraviesan las plantas de SIAM en Avellaneda y Monte Chingolo expone la tensión creciente entre la empresa y sus trabajadores. Esta semana, la firma del Grupo Newsan notificó la baja de contratos y aplicó suspensiones que afectan a decenas de empleados, quienes denuncian que se trata de despidos encubiertos.

Según relataron los trabajadores, la compañía justificó la medida con la finalización de vínculos temporales, aunque para ellos es una estrategia de la firma para reducir personal sin reconocer indemnizaciones. El conflicto se desarrolla en un contexto de caída de ventas y acumulación de stock, situación que la empresa utiliza como argumento para sostener la decisión.

Frente a este escenario, los trabajadores realizaron una asamblea con fuerte presencia sindical, reclamando reincorporación y garantías de estabilidad. La Unión Obrera Metalúrgica informó que se acordaron suspensiones con pago parcial, pero los empleados aseguran que todos los contratos fueron dados de baja. El episodio refleja un escenario de incertidumbre que se repite en distintas fábricas del país y que anticipa nuevas tensiones en el sector industrial.