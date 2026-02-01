Crece el escepticismo ante el ofrecimiento de Máximo Kirchner

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, trascendió que Máximo Kirchner propuso a Axel Kicillof como su sucesor en el cargo de titular del PJ bonaerense para evitar una interna en los comicios partidarios del 15 de marzo. Desde el entorno del gobernador aún no se expresó una postura al respecto, pero algunos intendentes y dirigentes que responden a él compartieron su opinión.

El argumento del referente de La Cámpora es que la manera “más lógica” de que el presidente del PJ bonaerense responda a los intereses del gobernador es que “esa persona sea el propio Kicillof”. Asimismo, podría impulsar así su plataforma federal desde un cargo institucional.

Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) plantean que el partido debe estar conducido por alguien alineado a Gobernación “como pasa en cada provincia donde gobierna el peronismo”. En ese caso, impulsan a la vicegobernadora Verónica Magario.

No obstante, entre los intendentes crece el desconcierto ante la falta de comunicación oficial por parte del oficialismo. Uno de los pocos que dio declaraciones fue el jefe comunal de Villa Gesell y dirigente alineado al MDF, Gustavo Barrera, quien sostuvo que Kicillof “no debería aceptar” el ofrecimiento. “Le tendrían que haber dado el control antes”, precisó en declaraciones a Data Clave.

Por su parte, el jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, sostuvo que la conducción del PJ es clave para definir la estrategia política y electoral de cara a los próximos años.