El gas subirá hasta 16% por la quita de subsidios

El gobierno de Javier Milei informó que en febrero comenzará a regir un incremento del valor de las tarifas de gas. El aumento promedio será de 16,86% y alcanzará a usuarios residenciales a lo largo y ancho de la Argentina, quienes experimentarán subas diferenciadas según el consumo y la ubicación.

El incremento se ubica entre los más altos dentro del esquema de actualizaciones de servicios públicos previstas para el segundo mes del año. De acuerdo a lo que detalló la Secretaría de Energía de la Nación, el efecto en las facturas variará entre $960 y $11.300.

En esa cartera indicaron que el 70% de los usuarios residenciales, agrupados en las primeras cuatro categorías, tendrá aumentos promedio de entre $960 y $6.400. En tanto, el 30% restante, correspondiente a mayores consumos, afrontará variaciones que irán de $2.900 a $11.300.

El área a cargo de María Tettamanti precisó además que la categoría residencial R1, que representa el 42% del total, “tendrá aumentos de $3.000 o menos”. Además, “aproximadamente uno de cada cinco usuarios tendrá un aumento menor a $1.000”, según estimaciones oficiales difundidas tras el anuncio.

La justificación de la suba

Ante el nuevo esquema definido, la administración libertaria explicó que la actualización responde a varios factores combinados, como la “cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria”, un mecanismo que distribuye en el tiempo los ajustes vinculados a planes de inversión presentados por las prestadoras del servicio; y el “aumento mensual por fórmula”, diseñado para evitar atrasos tarifarios.

Ese cálculo toma como referencia la evolución de la inflación, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), ambos elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), relacionados con la inflación general y mayorista.

La Secretaría agregó además que el nuevo esquema de subsidios SEF también influyó en las subas. El sistema reemplaza la segmentación previa y establece solo dos grupos: hogares con subsidio y sin subsidio. Según indicaron, buscan darle previsibilidad al usuario y evitar los sobresaltos estacionales en las tarifas.

El ajuste en subsidios

Semanas atrás, el Ministerio de Economía reglamentó el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE). De esta manera, unificó los criterios para el gas natural, la

electricidad, el gas propano por redes y garrafas. Para todos, habrá una única categoría de usuarios residenciales.

Para ingresar al régimen, los usuarios deberán demostrar ingresos netos totales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, es decir alrededor de 3.900.00 pesos según los datos del Indec. Si lo hacen, quedarán inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (Resef).

También calificarán aquellos hogares con un integrante que tenga el Certificado de Vivienda Familiar (Renabap), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD).