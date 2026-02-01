Se desploma el consumo de carne vacuna en el país

El consumo de carne vacuna en Argentina registra un desplome histórico. Tradicionalmente fue la proteína más elegida, pero hoy pierde terreno frente al pollo y el cerdo, que se consolidan como alternativas más accesibles. De acuerdo con el último informe del Instituto de Economía de la UADE (Ineco), la participación del vacuno en la dieta se redujo de manera marcada, mientras que las otras carnes aumentaron su presencia.

La explicación es económica. Con el precio del asado en máximos históricos, los consumidores se ven obligados a modificar sus hábitos. Lo que en el año 2000 era una elección entre un kilo de asado o dos de pollo, hoy se traduce en uno contra cuatro. El relevamiento indica que el valor actual ronda los $15.340, un 47% por encima del promedio de las últimas tres décadas.

El poder adquisitivo medido en carne también refleja la tensión. El promedio de 154 kilos de asado por salario sigue lejos de los picos de 2008, cuando se alcanzaban 277 kilos.

La presión externa agrava el escenario. En los últimos 23 años, las exportaciones de carne vacuna crecieron más de dos veces en volumen y multiplicaron por diez su valor, encareciendo el mercado interno.

A pesar de este retroceso, Argentina mantiene el liderazgo mundial en consumo per cápita de carne vacuna, con niveles que triplican el promedio de los países relevados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La incógnita es si podrá sostener esa posición en un escenario donde las preferencias alimentarias se diversifican y los costos condicionan las elecciones cotidianas.