Crece el uso de la tarjeta de crédito en micros

El uso de la tarjeta de crédito en el transporte público, una nueva modalidad aprobada meses atrás, creció a fines del 2025, en detrimento de la utilización de la tarjeta SUBE.

Según el último informe de pagos minoristas elaborado por el Banco Central, en noviembre (último dato disponible) se registraron cerca de 185 millones de pagos con tarjeta de crédito, con una suba interanual del 4,2% en las transacciones. No obstante, se detectó una leve caída en los montos reales, reflejo del impacto de la inflación sobre el consumo.

Pese a esta desaceleración del gasto, el fenómeno confirma los hogares siguen utilizando el crédito como una herramienta para administrar ingresos ajustados. El uso en un solo pago concentró la mayor parte de las operaciones, mientras que las compras en cuotas continuaron en retroceso, una señal de mayor cautela frente al endeudamiento de largo plazo.