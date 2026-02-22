Crisis farmacéutica por falta de pago de obras sociales

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, advirtió que las farmacias están al borde de un “problema sanitario" debido a “atrasos” en el pago de medicamentos por parte de obras sociales y prepagas.

“Esto pone a las farmacias en una situación muy complicada, con una imposibilidad de poder continuar y brindar servicios, no solo a los afiliados de las obras sociales, sino a los pacientes porque no podemos reponer los medicamentos”, dijo Gómez en diálogo con Radio Mitre.

La titular de COFA relató que hay farmacias que atraviesan un momento “complejo” porque distintas obras sociales y prepagas tienen “atrasos desde diciembre” y se dificulta la cadena de pagos a los laboratorios y los distribuidores.

“Si esto no se acomoda a fines de febrero, la situación va a ser más complicada y visible”, alertó, al mismo tiempo que pronosticó que, de no resolverse, no se podrá asegurar las prestaciones.

En este sentido, planteó: “Ya pasa a ser un problema sanitario cuando las farmacias no pueden reponer los medicamentos y, tengas prepaga u obra social, accedas a una farmacia y te digan que no tiene los medicamentos. Empieza a afectar a todo el sistema”.

Para resolver el problema, “proponemos una mesa de trabajo para la semana que viene donde todos los actores podamos resolver este tema y no sea un problema de salud”.