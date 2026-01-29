El 30% de los comedores dejaron de funcionar

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) presentó un informe que alarmó a las autoridades platenses. El relevamiento identificó 199 sitios de distribución de alimentos, entre comedores, merenderos y ollas populares, de los cuales un 30% dejó de funcionar en La Plata durante el último año por falta de insumos o personal.

“Graficamos con números la crudeza de esta política del Gobierno, que transfiere recursos a los sectores más poderosos”, sostuvo Ramiro, integrante de la CCC.

El estudio también advirtió sobre dificultades crecientes en el acceso al sistema de salud, con calendarios de vacunación incompletos, falta de controles básicos y obstáculos para acceder a consultas médicas y tratamientos continuos.

En la presentación del trabajo, desde la CCC advirtieron un fuerte deterioro en la alimentación y la salud en barrios populares, con aumento del bajo peso infantil, cierre de comedores y mayores dificultades de acceso a controles médicos.

En ese contexto, la CCC reclamó que no se recorten los programas sociales y llamó a fortalecer las redes comunitarias y las políticas de asistencia, bajo la consigna de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.