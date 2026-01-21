El ajuste económico vacía la temporada turística en la Costa

Un informe de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) reveló que durante enero circularon cerca de cien mil vehículos menos rumbo a los principales destinos turísticos de la Costa Atlántica. El dato no solo marca una merma en el tránsito, sino que funciona como un indicador directo del impacto del ajuste económico y de la pérdida de poder adquisitivo de las familias, en pleno período clave para la actividad turística bonaerense.

La caída en la circulación se tradujo en menos visitantes, estadías más cortas y consumos cada vez más restringidos. Municipios que dependen casi exclusivamente del turismo estacional vieron resentida su actividad comercial, hotelera y gastronómica.

Costos y competitividad

El escenario se vuelve aún más adverso por el fuerte aumento de costos en los destinos locales y por un tipo de cambio que volvió más atractivo viajar al exterior. Esta combinación golpea la competitividad de la Costa Atlántica frente a otras alternativas y profundiza la pérdida de turistas.

La contracción golpea a toda la cadena de servicios. Hoteles, alquileres temporarios, estaciones de servicio, restaurantes y comercios barriales registraron ingresos sensiblemente menores en un período que suele ser decisivo para sostener la economía anual.

Impacto regional

El panorama obliga a los municipios a repensar estrategias de promoción en un contexto de recursos escasos y menor consumo interno. En paralelo, operadores turísticos advierten que la falta de incentivos fiscales, de planes de financiamiento y de políticas activas limita la capacidad de recuperación del sector, que atraviesa una de sus temporadas más difíciles y reclama medidas urgentes para evitar un deterioro aún mayor.

El informe de Aubasa se suma a otros indicadores que describen un retroceso general de la actividad turística bonaerense, en un contexto marcado por la ausencia de políticas de estímulo. Sin medidas de protección, la región enfrenta un escenario que compromete miles de empleos y debilita la estructura económica local.