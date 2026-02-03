El Ejecutivo habilita la importación de equipos médicos usados

Anmat anunció un nuevo esquema que habilita la importación de equipos médicos usados y reacondicionados en Argentina. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la decisión al destacar que permitirá reducir costos y simplificar trámites, pero el cambio también abre interrogantes sobre la calidad del equipamiento que llegará a hospitales y clínicas.

La disposición reemplaza una regulación previa y establece tres modalidades de ingreso, que incluyen dispositivos reacondicionados en el exterior, equipos usados que no requieren ajustes y otros que serán reacondicionados dentro del país. La documentación exigida varía según el historial de uso, lo que implica un control diferenciado que no siempre asegura estándares homogéneos de seguridad.

Por otra parte, el nuevo régimen fija un sistema de verificación según el nivel de riesgo de cada dispositivo. Los de baja complejidad tendrán menos intervención previa, mientras que los de mayor riesgo estarán sujetos a controles más estrictos.

Aunque la medida busca modernizar el acceso a tecnología médica, especialistas advierten que la discrecionalidad en los procesos podría generar desigualdades entre centros de salud y afectar la calidad de la atención en un sector que ya enfrenta fuertes desafíos. La falta de recursos y la presión sobre la demanda agravan cualquier margen de incertidumbre y exponen la necesidad de políticas más claras que garanticen equidad y transparencia en el acceso sanitario.