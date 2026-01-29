El Gobierno busca suspender los embargos en el caso YPF

El conflicto judicial por la expropiación de YPF volvió a ocupar el centro de la escena con un nuevo planteo del Estado argentino. La Procuración del Tesoro presentó un escrito en el tribunal del Segundo Distrito de Nueva York en el que denunció abusos en el proceso de búsqueda de activos embargables y solicitó la suspensión de esa etapa. Según el Gobierno, los requerimientos impulsados por los demandantes se han vuelto intrusivos y desproporcionados, con impacto directo sobre la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas.

El planteo oficial subraya que, desde diciembre de 2023, Argentina cumplió en tiempo y forma con todas las obligaciones impuestas por la jueza Loretta Preska. El Gobierno asegura haber entregado un amplio volumen de documentación solicitado por el tribunal. Sin embargo, los beneficiarios del fallo intensificaron sus reclamos y avanzaron con pedidos cada vez más alejados del objeto original de la causa.

Entre las exigencias más controvertidas se encuentran aquellas vinculadas a las reservas de oro del Banco Central. El Gobierno remarcó que esos activos pertenecen a la autoridad monetaria y están protegidos por la inmunidad de ejecución, lo que impide que sean objeto de embargos o requerimientos judiciales. Para la Procuración, el discovery se ha desnaturalizado y se transformó en una herramienta destinada a obstaculizar el normal funcionamiento del país.

En su presentación, el Estado argentino denunció un hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y advirtió que los demandantes incluso expresaron su intención de poner trabas a la recuperación económica. Frente a ese escenario, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender la soberanía, el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios a la Constitución y al derecho internacional.