Kicillof responsabilizó a Milei por la mala temporada de verano

Axel Kicillof brindó su segunda conferencia de verano, esta vez en San Pedro. Durante su discurso, volvió a criticar a Javier Milei.

“Estamos atravesando una crisis productiva, del turismo, de la industria, del comercio, del consumo, de la vida económica de nuestro pueblo, de nuestra provincia, de nuestro país, que tiene causas muy claras. Caída en veraneantes, caída en prolongación de las estadías, caída en el consumo, tienen un solo responsable: el nombre del responsable es Javier Milei”, describió.

Al mismo tiempo, agregó: “Las consecuencias se están observando. Si no cambian estas políticas económicas es imposible que la situación mejore”.

Minutos antes, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, había dado alarmantes números: el turismo cayó un 9% respecto a dos años atrás.

Anteriormente, el primero en hablar fue el intendente local, Cecilio Salazar, quien agitó el clamor para una candidatura presidencial de Axel Kicillof para el 2027: “Estamos preparando el Clío, vamos a recorrer el país”, en alusión al auto que usó el actual gobernador para la campaña del 2019.

Cabe destacar que durante la jornada el mandatario provincial recorrió las obras de 55 viviendas para familias de San Pedro, y las tareas de repavimentación de la Ruta N°1001. Según expresó en redes sociales, se trata de “un avance muy importante para la integración y el desarrollo de la actividad productiva que va a contar con una vía totalmente renovada hacia el puerto”.