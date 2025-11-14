El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el oficialismo convocará a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre para debatir el Presupuesto Nacional 2026 y proyectos como “inocencia fiscal” y “modernización laboral”. Cabe mencionar que La Libertad Avanza (LLA) no cuenta con mayoría propia, pero trabaja en la construcción de consensos para lograr lo que define como “el primer presupuesto equilibrado de la historia”.

En declaraciones radiales, Menem destacó la receptividad de los gobernadores frente al equilibrio fiscal y aseguró que este cambio proyecta a la Argentina como un país previsible. “No hay posibilidad de déficit, la política ha tomado conciencia y los mandatarios están dispuestos a acompañar”, afirmó.

El titular de Diputados confió en que “hay altas posibilidades de aprobar el presupuesto” y resaltó el crecimiento de LLA, que pasó de poco más de treinta diputados a cerca de ochenta, lo que otorga un “veto garantizado”. Menen atribuyó ese avance al trabajo territorial liderado por Karina Milei y señaló que implica mayor responsabilidad para construir acuerdos. Respecto a la relación con el PRO, el presidente de la Cámara minimizó la falta de interbloque y aseguró que existe “excelente diálogo” con su dirigencia. Con las sesiones extraordinarias en el horizonte, el oficialismo apuesta a mostrar capacidad de negociación y disciplina fiscal como bandera política