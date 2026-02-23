El Gobierno denunció un robo en la Secretaría de Trabajo

El Gobierno nacional denunció este domingo un robo en la Secretaría de Trabajo, ocurrido alrededor de las 5 de la madrugada en el edificio de 25 de Mayo 645, pleno centro porteño.

Según el comunicado difundido por el ministerio de Capital Humano en la red social X, una revisión preliminar constató la faltante de equipos informáticos, televisores y piezas de bronce de los hidrantes. La administración libertaria informó que se trabaja junto a las fuerzas de seguridad para esclarecer el hecho y recuperar los bienes sustraídos, mientras se refuerzan las medidas de vigilancia en dependencias oficiales.