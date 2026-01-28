El PJ bonaerense analiza consensos para evitar la interna

El cronograma para renovar autoridades en el Partido Justicialista bonaerense avanza, y con él se refuerza la posibilidad de que las distintas corrientes logren un acuerdo que evite la competencia en las urnas. La idea de conformar una lista de unidad gana terreno en las conversaciones y se escucha cada vez con más fuerza entre los dirigentes que insisten en que nadie quiere una interna provincial.

Aunque las tensiones entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro persisten, el armado consensuado aparece como una salida para contener la disputa. Desde el kirchnerismo se mantiene un hermetismo marcado y se pone el foco en la figura de Cristina Fernández que, a pesar de su situación procesal actual, retoma su agenda política en un contexto económico y social complejo. En paralelo, sectores cercanos a la expresidenta evalúan relanzar la campaña “Cristina libre” como forma de instalarla en la discusión pública frente al proyecto de Javier Milei y La Libertad Avanza.

En el MDF, la prioridad sigue siendo que la conducción partidaria quede bajo la órbita de quien designe Axel Kicillof. Sus referentes sostienen que ya pasó la etapa del camporismo y que es momento de consolidar una nueva construcción política. Mientras tanto, la orden de armar listas distritales continúa vigente y en los territorios bonaerenses se juntan avales para estar preparados ante cualquier escenario. El movimiento mantiene reuniones con referentes seccionales y algunos intendentes convocan a encuentros para delinear el armado de las unidades básicas, en un proceso que busca mostrar fortaleza y capacidad de organización.