Crece el conflicto con la UTA tras el fracaso de las negociaciones

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunió este martes con las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo en medio de un clima de tensión por la discusión salarial. El encuentro no logró avances y se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes. La posibilidad de una medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires sigue tomando fuerza, y el gremio ya anticipó que no descarta convocar a un paro si no aparece una propuesta que contemple la pérdida del poder adquisitivo.

Durante la audiencia, los representantes de las empresas acercaron alternativas que fueron consideradas insuficientes por la conducción sindical. La UTA insiste en que la oferta del 1% no guarda relación con el incremento del costo de vida, y reclama una recomposición que permita sostener el salario frente a la inflación.

Reunión clave

El jueves será un día clave para avanzar con el acuerdo. Las cámaras se reunirán con el Gobierno para analizar la situación del transporte y las posibilidades de asistencia. Ese encuentro podría definir el margen de negociación para el viernes. La UTA considera que la responsabilidad de destrabar el conflicto recae tanto en las empresas como en las autoridades, ya que la prestación del servicio depende de un esquema de subsidios que hoy se encuentra en revisión.

En la tercera audiencia se prevé la presencia de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires. Todas ellas expresaron que atraviesan una coyuntura crítica en lo económico y operativo, lo que limita su capacidad de ofrecer mejoras salariales.

Un escenario de tensión creciente

El gremio advierte que la paciencia de los trabajadores se agota y que la falta de respuestas concretas puede derivar en medidas de fuerza que afecten a millones de pasajeros en el AMBA. La definición del viernes será determinante para saber si se logra un acuerdo o si comienza una etapa de conflicto abierto.