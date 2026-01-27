El Poder Judicial recibe 280% más en presupuesto

El Poder Judicial de la Nación contará con un incremento del 280% en el presupuesto destinado a bienes de uso, según la Decisión Administrativa 1/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El Consejo de la Magistratura informó que la medida surge del diálogo con el Gobierno y permitirá atender necesidades de infraestructura y tecnología en tribunales federales y nacionales. El plenario del Consejo había aprobado en agosto el presupuesto 2026 por más de dos billones de pesos, con el objetivo de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento del sistema judicial. La decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete asignó $28.973.850.716 al inciso 4 del presupuesto del Consejo de la Magistratura.

Según fuentes oficiales, el refuerzo busca garantizar un mejor funcionamiento del sistema judicial y acompañar la modernización de sus estructuras en todo el país.