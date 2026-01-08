Estados Unidos agradeció la “cooperación” de Argentina
Marco Rubio habló con el canciller Quirno y le agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Nicolás Maduro.
El titular del Departamento de Estado del gobierno estadounidense, Marco Rubio, conversó por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Así lo confirmó el organismo en un comunicado.
Según el escrito, Rubio le agradeció a Quirno por “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región”.
La gestión de Rubio al frente del Departamento de Estado ha estado marcada por una ofensiva diplomática destinada a consolidar aliados en América Latina en la supuesta lucha contra el narcotráfico.
El agradecimiento de Estados Unidos a Argentina cobra relevancia a la luz de la postura adoptada por el gobierno de Milei: fue el primer país latinoamericano en respaldar la operación.
El canciller Quirno, en línea con las declaraciones oficiales, sostuvo en su cuenta de X tras la captura de Maduro: “Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional”.