Estados Unidos podría intervenir a favor de Argentina por Malvinas

Un rumor de alto impacto geopolítico y electoral comenzó a circular: Trump tendría pensado intervenir a favor de Argentina en el conflicto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Así lo reveló el CEO de Infobae, Daniel Hadad.

En diálogo con Buenas Tardes China, el programa de Jairo Straccia en FM LED, el empresario adelantó “gestiones muy silenciosas”. Según su proyección, la novedad podría salir a la luz “tal vez el año que viene” o cuando se aproxime la elección presidencial donde Javier Milei buscará renovar su mandato.

Para Hadad, si esta maniobra diplomática impulsada por la Casa Blanca llegara a concretarse, el efecto en la opinión pública y en el tablero político local sería determinante. “Si pasa eso, creo que va a ser un shock muy fuerte”, sentenció Hadad.

En la misma línea, Guillermo Moreno, ratificó la revelación del CEO de Infobae. “Es algo que siempre hemos dicho, que estamos más cerca de recuperar Malvinas con `América para los americanos´”, expresó el dirigente peronista, en alusión al eslogan de Trump.

No obstante, en diálogo con 2 Reyes Stream, difirió con Hadad con el posicionamiento de Milei en política exterior: “¿Por qué se enfriaron las relaciones de Estados Unidos con Milei? Porque no resolvió el tema del swap chino. La plata que mandan los norteamericanos se gastan en chucherías chinas. Por eso suspendió también el viaje Scott Bessent”, lanzó Moreno criticando la apertura importadora.