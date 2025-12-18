Aumentan los alimentos y se profundiza la presión inflacionaria

Los precios de los alimentos volvieron a acelerarse en la segunda semana de diciembre y reforzaron la presión inflacionaria del último mes del año. El movimiento estuvo impulsado por carnes y bebidas, en un escenario marcado por factores estacionales, ajustes puntuales y una mayor dispersión entre productos que suben y productos que retroceden. Los cortes vacunos registraron avances significativos y empujaron al promedio semanal del rubro. También aumentaron las bebidas no alcohólicas, con ajustes más intensos en jugos y refrescos.

Según el relevamiento de la consultora Eco Go, los alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar subieron 0,9% en la segunda semana del mes, una aceleración de medio punto respecto de la previa. Con este comportamiento, los precios del rubro proyectan un incremento cercano al 2,5% para todo diciembre y vuelven a ubicarse por encima del promedio general estimado para la inflación mensual.

Más del diez por ciento de los productos relevados registró aumentos en la última semana, un patrón que acentúa la percepción de inflación en consumos cotidianos y amplifica la presión sobre los hogares. La combinación de subas concentradas en bienes de consumo frecuente y un mercado con mayor dispersión, dejó al rubro entre los de mayor incidencia del mes y volvió a tensar el poder de compra, en un cierre de año con menos margen para absorber nuevos aumentos y sin señales de alivio en el corto plazo.