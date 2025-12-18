La industria metalúrgica se derrumba y llega a sus peores registros

La industria metalúrgica volvió a mostrar un deterioro marcado en noviembre y quedó entre los peores registros de su serie histórica, con caídas que se extienden tanto a la actividad como al empleo y a la capacidad instalada. El retroceso confirma un escenario recesivo que se profundiza y que golpea a la estructura productiva en todo el país.

Actividad en baja y capacidad instalada en mínimos

Según el informe elaborado por el área de estudios económicos de Adimra, la actividad metalúrgica cayó más de cuatro puntos interanuales en noviembre y también retrocedió frente a octubre. La combinación de menor producción, costos crecientes y un mercado interno debilitado, configuró un cuadro de fragilidad que se sostiene desde meses previos.

El deterioro no se limitó a la actividad. La utilización de la capacidad instalada mostró una reducción significativa respecto del año pasado y se ubicó muy por debajo de los valores habituales para esta etapa del ciclo, con un nivel cercano al 44,4%. La menor demanda, la caída en pedidos y la incertidumbre sobre la recuperación del consumo explicaron parte del retroceso.

Empleo en rojo y provincias en terreno negativo

El impacto también se reflejó en el empleo. El sector registró una caída interanual superior al 3% y un nuevo descenso frente a octubre. La contracción se inscribe en un contexto más amplio de pérdida de puestos de trabajo formales y reducción del número de empleadores registrados en el país, lo que evidencia un deterioro persistente del entramado productivo.

A nivel territorial, la mayoría de las provincias metalúrgicas se mantuvieron en terreno negativo. Buenos Aires mostró la contracción más pronunciada, mientras que Santa Fe y Entre Ríos también registraron retrocesos, aunque más moderados. Córdoba profundizó su caída interanual y Mendoza continuó por debajo de los niveles del año pasado, pese a una desaceleración en la baja. El mapa sectorial reflejó un retroceso extendido, sin indicios de un cambio de tendencia.

El balance del mes dejó en evidencia un escenario recesivo que se consolida, con caídas generalizadas, baja utilización de la capacidad instalada y un entramado productivo que enfrenta crecientes dificultades para sostener su actividad.