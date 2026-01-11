Fuerte reclamo de vecinos a ABSA

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, ABSA anunció un aumento de la tarifa del agua. Ante esto, vecinos de La Plata, representantes de organismos de control y organizaciones sociales reclamaron que no se aplique ningún aumento en aquellas localidades donde el servicio de agua potable es deficiente o directamente inexistente.

“La propuesta concreta es que se consideren los casos o barrios que no tienen agua porque requieren de obras y medidas estructurales y que padecen la mala calidad o falta de servicio”, expresó la Defensora Ciudadana de La Plata, Luciana Bártoli, durante la audiencia pública donde se decidió el aumento tarifario.