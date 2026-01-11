Fuerte reclamo de vecinos a ABSA
Vecinos de La Plata exigen que no se aumente el agua en zonas afectadas por cortes.
Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, ABSA anunció un aumento de la tarifa del agua. Ante esto, vecinos de La Plata, representantes de organismos de control y organizaciones sociales reclamaron que no se aplique ningún aumento en aquellas localidades donde el servicio de agua potable es deficiente o directamente inexistente.
“La propuesta concreta es que se consideren los casos o barrios que no tienen agua porque requieren de obras y medidas estructurales y que padecen la mala calidad o falta de servicio”, expresó la Defensora Ciudadana de La Plata, Luciana Bártoli, durante la audiencia pública donde se decidió el aumento tarifario.