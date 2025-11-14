Golpe a los trabajadores: el Gobierno evalúa eliminar el Monotributo

El Gobierno prepara una reforma tributaria y laboral que golpea de lleno a los trabajadores independientes. Funcionarios de Economía adelantaron a empresarios que el régimen del Monotributo será eliminado y que los contribuyentes pasarán a inscribirse como autónomos. La medida responde a exigencias del Fondo Monetario y se presenta como un intento de blanqueo, aunque en la práctica implica mayores cargas y menos beneficios para millones de pequeños contribuyentes.

El plan también modifica el impuesto a las Ganancias. Se proyecta un único mínimo no imponible equivalente a un salario promedio de 1,7 millones de pesos en 2025. Para la segunda mitad de ese año, un trabajador soltero sin hijos comenzará a tributar a partir de un salario bruto de 2.843.180 pesos. Con este esquema, se sumarían tres millones de contribuyentes obligados a presentar facturas, ampliando la base imponible y reforzando la presión sobre sectores medios.

En paralelo, el Gobierno plantea una reducción de contribuciones patronales y aportes personales para nuevas contrataciones o para quienes acrediten seis meses sin empleo. El empleador pasaría de pagar 25,5 por ciento a 17 y el trabajador vería sus aportes reducidos de 17 a 13. El discurso oficial habla de incentivo al empleo formal, pero en realidad favorece a las empresas y traslada el ajuste a los trabajadores.

La eliminación del Monotributo representa un ataque a un régimen que permitió formalizar a millones de pequeños contribuyentes. El Gobierno avanza con un esquema regresivo que amplía la carga sobre trabajadores y alivia a los empleadores, consolidando un modelo que tensiona el empleo y recorta derechos.