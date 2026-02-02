Insólita designación en el SMN

El Gobierno nacional oficializó la designación de Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se trata de un excombatiente que había renunciado en agosto pasado al mismo cargo que ahora la administración de Milei le vuelve a otorgar.

Su dimisión se había dado en medio de críticas de sectores profesionales y del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM).

Ahora, el Poder Ejecutivo formalizó su vuelta a través del Decreto 77/2026, publicado en el Boletín Oficial. Según detalló en el mismo, Mauad cumplirá funciones ad honorem por cuatro años, con rango de subsecretario.