Julio Conte Grand fue denunciado por armado de causas y lawfare

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Enrique Bernardo Ferrari, denunció este lunes ante el juez Federico Villena al procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand (designado durante la gestión de María Eugenia Vidal) y varios colegas por el inicio de causas de manera irregular para perseguir a políticos, sindicalistas y magistrados, maniobras en las que habría participado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex-SIDE, del gobierno de Mauricio Macri. Entre esas causas se habría armado la que intentaba detener a los Moyano.

En la denuncia se señala que el fiscal Sebastián Scalera y sus secretarios a través de Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora “habrían iniciado investigaciones con objeto de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios” (doctrina de lawfare).

Fortalecer la República

En diálogo con diario Hoy, el exjuez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, afirmó: “La denuncia al procurador general de la Provincia ha sido el desenmascaramiento de una forma de actuar, y de clara intromisión del poder político de turno sobre la Justicia, que eso no se puede admitir en ningún régimen democrático ni republicano”.

Carzoglio, quien se encuentra suspendido de sus funciones desde el año pasado, fue denunciado por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios y el procurador de la Corte, Julio Conte Grand.

“Al ingresar la política dentro del Poder Judicial, se debilita la República. Por eso es muy sano que estas investigaciones lleguen a sus términos, y que los responsables paguen por su falta. Es una forma de fortalecer al Poder Judicial y la República” sostuvo el exmagistrado.

“Las conclusiones que a mí me deja todo esto es que estoy satisfecho de que lo que denuncié no cayó en saco roto, que fue la primer denuncia de un estado de cosas que no puede repetirse en este país, que a partir de la denuncia que hice y además del precio que estoy pagando (1 año y medio sin trabajar y el embargo del 40% de mis haberes) a partir de esa denuncia se ha sacado todo un paquete denunciando y desenmascarando una estructura entrometiéndose en el Poder Judicial.Esta práctica es de hace tiempo, pero lo del gobierno pasado desbordó su límite. Es bueno que el Poder Judicial reaccione ante todo esto, y creo que es una buena forma de fortalecer la República”, afirmó Carzoglio.

El exmagistrado aseveró que a través de medios “como Clarín y La Nación intentaban presionarme para que yo resolviera de determinada forma”. Además, señaló la actuación de ciertos periodistas “que denuncié, como Luis Majul, Jorge Lanata, Eduardo Feinmann y Ventura, que el 16 de octubre a la mañana, cuando todavía no se había conocido mi resolución sobre el tema Moyano, expresamente dijo que no sabía quién tenía que estar más preso después del fallo: si yo o Moyano”.

Por último, remarcó: “En el caso mío, el doctor Arribas con Magdalani han admitido que han enviado dos personas de la AFI a verme por el problema de Moyano. Funcionarios mismos de la AFI como Melo han denunciado estos procedimientos”.