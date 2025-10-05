Kicillof arengó a intendentes “a no bajar los brazos”

A tres semanas de las elecciones nacionales, Axel Kicillof les pidió a los intendentes peronistas que le responden a que se sumen a reforzar las acciones de campaña de Fuerza Patria.

Según pudo saber diario Hoy, el propio gobernador envío al grupo de WhatsApp que comparte con los jefes comunales una serie de folletos digitales y otros materiales gráficos para que se pongan en acción este fin de semana en cada uno de los municipios. En este sentido, las propuestas se dividieron en dos líneas de acción: redes sociales y militancia en las calles.

La estrategia

En agosto, antes de los comicios provinciales, Kicillof les había marcado los contenidos discursivos a seguir en actos públicos, en redes sociales y encuentros con vecinos: el plan económico, la parálisis de la obra pública y explicar la importancia de las elecciones. Ahora, con la victoria arrasadora lograda el 7 de septiembre, los ejes se mantienen en el mismo sentido.

En este camino, esta semana, antes de que inicie el periodo legal dispuesto por la legislación electoral en que se limitan los actos de gestión que incluyan inauguraciones, el mandatario bonaerense mantuvo una minigira por el conurbano acompañado por diversos candidatos de la lista como el propio Taiana, pero también Jimena López, Sergio Palazzo, Fernanda Miño y Silvia Saravia, entre otros.

Luego, el miércoles, finalmente se produjo el encuentro presencial con Cristina Kirchner, quien lo recibió en el departamento donde cumple su prisión domiciliaria. En tanto, Kicillof habló por primera vez al respecto este viernes: “Fue una buena reunión. Hablamos de la campaña. Fue breve. Hay preocupación por la situación económica”, dijo a canal 8, aunque evitó dar mayores precisiones.

Finalizada la etapa de actos de gestión con candidato, ahora se abocará a reuniones sectoriales para conseguir apoyos para el 26 de octubre.

En Mar del Plata

La última actividad de la semana de Kicillof fue una recorrida por el Parque Industrial de Mar del Plata. Allí estuvo junto a Jorge Taiana y Fernanda Raverta, además de parte de su gabinete. Allí visitaron las empresas Lamb Weston, Norgreen S.A. y Lucciano's. “No hay que elegir entre el Estado y el sector privado sino trabajar de manera”, lanzó.