Kicillof: “Con Cristina presa la democracia es más débil”

Axel Kicillof publicó un duro mensaje al cumplirse 100 días de la detención de Cristina Fernández Kirchner. En sus redes sociales, el gobernador aseguró que “cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”.

El mandatario bonaerense afirmó que la detención se produjo “bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios”, y denunció que en “la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”.

A su vez, Kicillof recordó el atentado que sufrió la expresidenta: “El odio engendrado contra ella y su familia condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos”.

Finalmente, cerró su mensaje con una defensa férrea: “La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla”.