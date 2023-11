Kicillof: “Cuando la patria está en peligro debemos defender la salud y la educación pública”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de un encuentro con vecinas y vecinos del municipio de San Nicolás. Fue en el camping de Asimra, junto a la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto local, Cecilia Comerio.

En ese marco, el mandatario provincial reiteró: “Esta elección no está ganada de antemano: se define en los próximos días, con nuestra militancia en las calles para explicarle a cada vecino todo el daño y las consecuencias que implican las políticas que quiere impulsar Javier Milei”.

Kicillof sostuvo que “la derecha no tiene propuestas, tiene amenazas: han hablado de la venta de órganos y de niños; insultaron a las personas con discapacidad y atacaron a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas”. “Milei no ha respetado ningún valor de los argentinos y ahora se unió con lo peor de la clase política: más casta no se consigue”, agregó.

Durante la jornada, el gobernador mantuvo una reunión con intendentes y dirigentes de la segunda sección electoral y conversó con estudiantes del Instituto Superior de Formación Técnica n° 38 en el Puerto de San Nicolás, donde recorrió, además, las obras de puesta en valor y reconstrucción integral del Muelle Sur.

“En los próximos días tenemos que hablar con todos nuestros vecinos y vecinas para explicarles que, cuando la patria está en peligro, debemos dar un paso en defensa de la salud y la educación pública”, indicó Kicillof y concluyó: “Sergio Massa es el candidato que viene para hacer todo lo que falta y el único que tiene un compromiso con la soberanía y cada una de las necesidades de nuestro pueblo”.

Participaron de las actividades el jefe de asesores, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; la diputada nacional, Agustina Propato, y su par, Lisandro Bormioli; los diputados provinciales, Naldo Brunelli y Carlos Puglelli; los intendentes de Carmen de Areco, Iván Villagrán, de San Andrés de Giles, Miguel Ángel Gesualdi, y de Salto, Ricardo Alessandro; el intendente electo de Colón, Waldemar Giordano; el director de la Región Sanitaria IV, José Agudo; el dirigente, Marcos Di Palma; concejales y concejalas.