Kicillof: “El pueblo argentino no vive de la euforia financiera”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a marcar distancia con la política económica del Gobierno nacional al advertir que la crisis social y laboral “ya se transformó en una verdadera emergencia que complica la vida diaria de las familias argentinas”.

“Mientras nos muestran la euforia de los mercados financieros, sobre todo los de Nueva York, no hay indicios de que vayan a cambiar las perspectivas del empleo y los ingresos en nuestro país”, señaló el mandatario durante una recorrida por las obras del nuevo Polo Educativo en La Carolina, Florencio Varela.

Kicillof sostuvo que la Provincia tiene “el compromiso y la obligación de seguir invirtiendo en las obras que traen soluciones concretas a los problemas de los bonaerenses”. En ese sentido, remarcó que la educación y la infraestructura social “no llegan de la mano del mercado, sino de un Estado presente que destina recursos para llevar bienestar a quienes más lo necesitan”.

Emergencia social y crítica al rumbo económico

El gobernador insistió en que la situación actual no puede medirse únicamente por los indicadores financieros. “La emergencia laboral, alimentaria y social es palpable en cada barrio. No alcanza con mostrar la suba de acciones o bonos, la realidad de las familias argentinas es otra”, afirmó.

La referencia apuntó directamente a la narrativa oficial que celebra la reacción positiva de los mercados internacionales frente a las medidas de ajuste. Para Kicillof, esa visión desconoce el deterioro de los ingresos y el impacto de las medidas económicas en la vida cotidiana.

Estado presente frente a la lógica del mercado

En su discurso, el mandatario bonaerense defendió la inversión pública como herramienta de igualdad. “La educación primaria y secundaria no llega de la mano del mercado, sino de un Estado que está presente”, subrayó.

Kicillof cerró su intervención con un mensaje dirigido al Gobierno nacional: “Nuestro pueblo no tiene miedo y es plenamente consciente de quién lo abandona y quién, en cambio, construye las escuelas, los hospitales y las rutas que se necesitan para vivir mejor. Vamos a seguir estando del lado de los argentinos y argentinas que trabajan para nuestro país”.