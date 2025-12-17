Kicillof impulsa un frente federal ante el ajuste del Gobierno nacional

En un contexto de tensión política y reconfiguración del peronismo, Axel Kicillof dio un nuevo paso al firmar junto a otros gobernadores un documento que propone rediscutir el modelo de federalismo y defender los recursos provin­ciales.

El texto, titulado Recuperar la Argentina federal e inclusiva, fue suscripto por los mandatarios de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, quienes señalaron el impacto del ajuste en los territorios y anticiparon una agenda común en el Congreso para frenar iniciativas que profundicen el desfinanciamiento

La iniciativa se da en un contexto de tensión dentro del peronismo bonaerense, con diferencias recientes por el Presupuesto y el endeudamiento. Con este marco, Kicillof comenzó a mostrarse activo en el plano nacional, articulando con otros mandatarios y promoviendo consensos más allá de las pertenencias partidarias.

El gesto también se inscribe en las discusiones internas del justicialismo sobre el rumbo del espacio y el horizonte electoral de 2027. En este escenario, la defensa del federalismo funciona como un punto de encuentro que permite proyectar volumen político y sostener presencia en la discusión nacional.

Así, el mandatario bonaerense avanza en la construcción de un perfil que trasciende lo provincial y gana presencia en la agenda nacional. La coordinación con otros gobernadores, la defensa del federalismo y el seguimiento de los debates en el Congreso se convierten en los ejes de una estrategia que busca ordenar posiciones y sostener recursos en un escenario político en transformación.