Kicillof inauguró una alcaidía en Quilmes y cuestionó las “frases vacías” sobre seguridad

El gobernador Axel Kicillof inauguró este jueves una nueva alcaidía en Quilmes, en el marco del plan de ampliación del sistema penitenciario bonaerense. Según explicó, la obra forma parte de una estrategia histórica de inversión en seguridad ciudadana, destinada a aliviar la sobrepoblación en comisarías y permitir que los efectivos policiales puedan regresar a las tareas de patrullaje.

“La nueva alcaidía en Quilmes es un paso más del histórico plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria que estamos llevando adelante en la provincia”, aseguró el mandatario. Y agregó que se trata de “una inversión como nunca antes se había hecho en materia de seguridad ciudadana”.

Kicillof subrayó que con esta iniciativa se amplía la capacidad de alojamiento de detenidos en cárceles y alcaidías, liberando a las comisarías de una función que no les corresponde. “De esta manera, los policías bonaerenses pueden volver a patrullar las calles en lugar de custodiar a los detenidos”, explicó.

En un mensaje con tono político, el gobernador cuestionó a quienes, desde la oposición, buscan instalar un discurso simplista sobre la inseguridad: “Engañar a nuestra población con frases vacías, con declaraciones grandilocuentes, no va a resolver la cuestión de la seguridad. Acá estamos demostrando que se hace con seriedad, trabajo, coordinación y recursos”.