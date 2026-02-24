Kicillof y Alak anunciaron las obras en el Teatro del Lago

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador Axel Kicillof se reunieron para analizar el proyecto de restauración y puesta en valor del Anfiteatro Martín Fierro – Teatro del Lago, ubicado en el Paseo del Bosque. De acuerdo a lo comunicado, las obras comenzarán esta semana.

La iniciativa contempla una inversión superior a los $9.800 millones. Según precisaron desde el Ejecutivo de La Plata, el proyecto permitirá “sacar del estado de abandono al Teatro del Lago mediante un trabajo que respete su valor patrimonial y que incorpore tecnología escénica de última generación”.

Asimismo, la reunión entre ambos dirigentes significó el primer encuentro como nuevas autoridades del PJ bonaerense, Kicillof como nuevo presidente y Alak como titular del partido en la Sección Capital.

“Reafirmamos el compromiso como nuevas autoridades del Partido Justicialista de fortalecer la unidad del peronismo y convocar a todos los sectores para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”, remarcó el intendente platense en sus redes sociales.

De esta manera, la foto de Alak y Kicillof buscó desmentir las versiones periodísticas que circularon durante el fin de semana por una supuesta ruptura de su vínculo político.

Previo a la reunión con el gobernador, el jefe comunal visitó la Escuela Primaria N° 80 de City Bell, donde la Municipalidad y el Gobierno provincial llevan adelante trabajos de infraestructura enmarcados en la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra. Las obras, ubicadas en el edificio de calle 7 bis entre 474 y 475, beneficiarán a más de 100 alumnos.