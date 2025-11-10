La CGT se planta contra la reforma laboral

El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello aseguró “vamos a defender los derechos de los trabajadores en todos los frentes”, ante el avance del proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional.

“Tenemos que comprender que ante este gobierno cipayo debemos unirnos, porque si no estamos todos juntos, nos llevan puestos”, planteó. En este sentido, calificó a Javier Milei como “un desastre”, y lo acusó de “atacar la salud, a los discapacitados y a los jubilados”.

Sobre la reforma laboral, Argüello reflexionó que “no es una modernización, es una flexibilización laboral impulsada por Estados Unidos y el FMI”. “Lo que quieren es trabajadores sin derechos, totalmente indefensos”, precisó en diálogo con Radio Rivadavia.

El dirigente rechazó el argumento de que los costos laborales sean el principal problema de las pymes: “Lo que mata a las pymes son los impuestos, no las indemnizaciones. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que quiebra son las políticas económicas”.

En cuanto a la renovación sindical, reconoció la necesidad de un recambio, pero defendió la experiencia: “No es solo una cuestión de edad, sino de ideas y capacidad para afrontar momentos difíciles”.

Al respecto, insistió en que la CGT mantiene su disposición al diálogo, aunque aclaró que el gobierno “no escucha”. “Vamos a dar la pelea en todos los frentes: el judicial, el legislativo y, si hace falta, también en la calle”, aseguró.