La Corte obliga a repartir alimentos

La Corte Suprema desestimó un recurso del Gobierno Nacional contra un fallo que había ordenado al Ministerio de Capital Humano a distribuir los alimentos. Los mismo estaban destinados a comedores populares que habían sido retenidos en galpones y dejado vencer.

El caso llegó al máximo tribunal mediante una queja presentada por Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal de la cartera dirigida por Pettovello. Su argumento fue que la orden implicaba una intromisión judicial sobre facultades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Corte avaló las instancias anteriores y calificó “inadmisible” el recurso presentado.