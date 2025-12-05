Estatales en alerta por el vencimiento de más de 70.000 contratos en diciembre

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por Rodolfo Aguiar, se declaró en alerta por el vencimiento de más de 70.000 contratos de trabajadores estatales el próximo 31 de diciembre. Según el gremio, la administración de Javier Milei avanza con el llamado “Plan Motosierra”, que busca reducir la planta de personal otro 10% en 2026.

Tras la reestructuración del Gabinete, el jefe de ministros Manuel Adorni coordina con Federico Sturzenegger una nueva tanda de despidos. Desde su despacho admitieron que “la motosierra es constante” y que desde el inicio de la gestión ya se recortaron 58.797 puestos en organismos centralizados y descentralizados, además de personal militar, de seguridad y empresas estatales.

En ese contexto, ATE exigió la inmediata renovación de los contratos y adelantó el paro nacional al 9 de diciembre, originalmente previsto para el debate de la reforma laboral en el Congreso. La decisión responde a la avanzada sobre organismos como AFIP, Anmat, Conicet, Indec, Anses, INTI y Enacom, entre otros.

El gremio también advirtió que nuevos recortes podrían surgir de la eliminación de registros automotores y de privatizaciones en carpeta del Ejecutivo. Además, resolvió medidas de fuerza sorpresivas durante diciembre.

Por último, Aguiar cuestionó al Consejo de Mayo, al que calificó como “una encerrona para el sindicalismo” utilizada por el Gobierno nacional para dilatar tiempos. Según el gremio, las reuniones con el oficialismo no derivaron en propuestas concretas, lo que evidencia un fracaso del diálogo institucional.