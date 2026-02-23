La crisis en Fate anticipa más despidos en el sector

El conflicto iniciado en Fate se proyecta ahora sobre todo el sector del neumático. El gremio denuncia que la apertura de importaciones y la falta de medidas de protección aceleran la reducción de personal en distintas plantas.

Diego Pastor, de la Federación del Neumático, advirtió que la situación amenaza con extenderse a nivel nacional y anticipa más despidos. El Gobierno, por su parte, mantiene sin cambios la política arancelaria, lo que refuerza la tensión laboral.