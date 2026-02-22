La industria acusa un nuevo retroceso

Los indicadores de comercio exterior de enero reforzaron las señales de enfriamiento industrial. Las importaciones vinculadas al proceso productivo exhibieron retrocesos significativos: los bienes intermedios cayeron 18,8% interanual, las piezas y accesorios 36,5% y las maquinarias y equipos 14%. En contraste, avanzaron las compras de bienes de consumo, que crecieron 5,8%, mientras que los envíos asociados al comercio electrónico treparon con fuerza. El desbalance sugiere menor dinámica de inversión y mayor sustitución por productos terminados.

El sector automotor reflejó esa divergencia. Las adquisiciones de vehículos del exterior se expandieron con tasas de tres dígitos, al tiempo que la producción local registró una contracción interanual. En ese marco, terminales ajustaron cronogramas y aplicaron suspensiones. La combinación de demanda interna débil y cambios en costos relativos presiona sobre la utilización de capacidad instalada.