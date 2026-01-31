La interna del PJ bonaerense se reordena tras el mensaje de Máximo

El peronismo bonaerense volvió a entrar en ebullición tras las declaraciones de Máximo Kirchner postulando al gobernador Axel Kicillof para la conducción del Partido Justicialista provincial. Más allá del contenido del mensaje, el gesto político reactivó debates, reacomodamientos y lecturas cruzadas, en un contexto marcado por la necesidad de ordenar una interna que arrastra tensiones desde hace meses.

En el Movimiento Derecho al Futuro, las primeras reacciones combinaron expectativa y cautela. Desde el entorno del Ejecutivo provincial evitaron definiciones públicas y buscaron relativizar el alcance del planteo, al señalar que no hubo aún una discusión orgánica ni formal dentro del partido.

Entre los intendentes oficialistas comenzaron a aparecer lecturas más abiertas sobre el impacto del mensaje. El jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, sostuvo que la conducción del PJ es clave para definir la estrategia política y electoral de cara a los próximos años, y reivindicó al partido como una herramienta central para ordenar el rumbo del peronismo en la provincia.

Las repercusiones también dejaron al descubierto diferencias dentro del propio espacio. La presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, se pronunció a favor de la continuidad de Máximo Kirchner al frente del PJ provincial y vinculó el debate con una crisis política más amplia. Para la dirigente, la discusión excede los nombres y pone en juego el perfil y la identidad del peronismo.

Así, el mensaje de Máximo Kirchner funcionó como disparador de una discusión que el PJ bonaerense venía postergando y que ahora vuelve al centro de la escena.