Bullrich insiste con la baja de edad de imputabilidad
La senadora de LLA defendió el proyecto y pidió modernizar la Ley Penal Juvenil en el Congreso.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, se reunió con la familia de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe, y volvió a defender la baja de imputabilidad. “No podemos seguir teniendo Jeremías asesinados por otros menores”, afirmó.
El proyecto de Ley Penal Juvenil busca reducir a 13 años la edad desde la cual una persona puede ser juzgada. Bullrich destacó que el Gobierno trabaja en esta iniciativa desde 2025 y que el Congreso debatirá la reforma en febrero. Señaló que la norma dejará un legado para educar mejor, prevenir la violencia juvenil y advertir conductas de riesgo.