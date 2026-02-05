La Justicia argentina pidió la extradición de Nicolás Maduro

La Justicia argentina envió a Estados Unidos un exhorto internacional para requerir la extradición de Nicolás Maduro, imputado en nuestro país por crímenes de lesa humanidad. El pedido fue firmado por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Sebastián Ramos.

La causa se inició con denuncias de refugiados venezolanos que relataron torturas y desapariciones forzadas. Los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal y reclaman que el expresidente rinda cuentas en Argentina, en paralelo a procesos abiertos en Nueva York por narcotráfico y terrorismo. El objetivo es garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.