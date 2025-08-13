Marlene Spessio, madre de Ian Moche, criticó las declaraciones y la difusión de una imagen de su hijo menor de edad por parte del Presidente Javier Milei.

En una entrevista periodística, la madre del joven autista recordó un episodio anterior con otra organización que difundió información falsa sobre su hijo, y destacó que en aquel caso sí lograron que retiraran la imagen y pidieran disculpas, algo que no ocurrió en esta oportunidad con el presidente.

En esa línea, confirmó que presentarán una denuncia por violencia institucional y apeló a que se respeten los derechos de su hijo. “La libertad de expresión tiene un límite, y el límite está en agredir”, afirmó.